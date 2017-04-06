快取寶負責人孫岳澤倒債 投資人控損失慘重
快取寶公司負責人孫岳澤夫婦涉嫌非法吸金倒債140億，地方盛傳受害的投資人遍及政商界名人，大咖投資人的許姓車商今天首度出面自爆損失至少6.3億，檢方繼發布通緝潛逃出境至大陸的孫岳澤夫妻，持續約談投資受害人，以勾稽這起騷動地方沸沸揚揚的鉅額吸金案情。
檢調調查，孫岳澤及李欣潔夫妻涉嫌虛設多家公司，以高利息、高獲利為誘因，吸引政商界聞人買股票投資，有上百名投資受害人，金額從16億到數千萬都有，疑似大咖投資人好康逗相報，吸引友人跟進投資。
專營二手進口名車的許姓車商，吸金案爆發後隱忍不發多日，今天也跳出來自爆3年來被孫岳澤夫妻詐騙約6.3億元，孫於上月15日跳票落跑前還捲走他7000萬現金。
許姓車商說，他做二手車生意30年，也與信得過的特定建商合夥投資房地產，因此於3年前認識孫岳澤，孫製造公仔起家，以訂單爆滿、名車代步、百萬名牌包等華麗假象，吸引他投資，雙方約定月息3分、半年結算1次，他分得紅利1億餘元。
許姓車商說，孫岳澤又拿出迪士尼上海樂園商鋪產權的買賣合同書，誆騙他買下1億800萬元的商鋪所有權，但回收10月共約900萬的租金後，就被孫捲款落跑，加上被孫跳票的金額多，損失至少6.3億，十分慘重，但求檢調加緊偵辦揪出孫岳澤夫妻。
孫岳澤夫妻於上月16日出境至香港，檢方日前已發布通緝。據許姓車商的友人指出，有台商在大陸廈門、上海見過孫，孫疑似以假身分喬裝。檢調則持續約談投資被害人，勾稽案情，以釐清這起非法吸金的犯罪結構。
(中時)
關鍵字：快取寶
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