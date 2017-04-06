鄭秀文跑Tiffany趴 自招「沒戴戒指像沒穿內衣」

鄭秀文今晚為Tiffany Hardwear系列珠寶派對。(張祐銘攝)

鄭秀文今晚現身Tiffany Hardwear系列珠寶。(張祐銘攝)

鄭秀文今晚現身Tiffany Hardwear系列珠寶，一身KENZO裝扮搭配GZD高跟鞋，全程笑臉，心情看來不錯，堪稱穿搭女王的她也說，每天出門都一定要配戴戒指，否則會像沒穿內衣，沒安全感，說到這裡她也不自覺臉紅，不過她也建議粉絲，不要盲目跟隨潮流，穿搭要把重點放在讓自己更有自信與自在，被問到她是否有收藏珠寶？她大笑說，珠寶太貴，不過自己有收過Tiffany的禮物，像是酒杯、咖啡杯與首飾等，她都很喜歡，收保留下來。

(中時)