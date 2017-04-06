幸福人壽再爆賤賣土地 北檢拘提澳門賭王帳房

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幸福人壽前董事長鄧文聰被控掏空資產127億多元，一審被判28年，昨獲台灣高等法院裁定以3億5000萬元交保。台北地檢署今日則針對幸福人壽涉嫌賤賣信義計畫區D3土地案，拘提澳門賭王何鴻燊的帳房、富創前董事長馮志明，正由檢察官訊問中。

北檢掌握馮志明今日計畫搭機出境，指揮調查局拘提馮男到案，依違法保險法訊問中。

特偵組偵辦幸福人壽案，認為鄧文聰與另名幸福前董事長黃正一，涉嫌在海外質押公司資產，共掏空127億250萬元。台北地院一審依保險法背信罪、洗錢罪重判鄧徒刑28年，併科罰金9億；黃徒刑9年6月，併科罰金2億。

鄧文聰到案後遭羈押迄今，近日則以患有重度睡眠呼吸中止症為由聲請具保停押。高院昨日裁定准許鄧文聰以3億5000萬元交保，並限制出境、出海，及限制住居於北市大安區敦化南路住處，應分別於每日上午8至10時、下午7至9時之間，各至大安分局敦化南路派出所報到。

特偵組當年另懷疑，幸福人壽2009年間代金享建設以28.18億元買下D3土地，之後以23億元賤賣給富創建設，將此部分案情發交北檢偵辦。

(中時)