投手群表現出色 吳俊良：牛棚有安定感
中職新球季開打至今，Lamigo桃猿除了首戰輸球外，一口氣拿下六連勝，投手群的壓制成為贏球關鍵，投手教練吳俊良表示，目前投手群派誰上場，都會有種安定感，表現非常出色。
桃猿今年牛棚，扣除昨日對上中信的延長賽大混戰，牛棚自責分率僅2.57，與去年開季判若兩隊，也成為球隊目前連勝主因。
吳俊良說，牛棚分配上，今年開季就幾乎找到每個人的定位，上場也都可以給球隊帶來正面回應，例如昨役對上中信，只讓陳禹勳投完第9局，第10局就換上游宗儒，因為目前都可以帶給球隊安定感。
昨役雖然牛棚接連崩盤，不過吳俊良回應並不擔心，他指出，當然不可能每一場比賽都能繳出一百分的表現，賽後也有與投捕做溝通，再配球策略上也會做些調整，迎接下一場比賽。
林柏佑昨役第8局登板，結果無法解決一個人次就被狂轟4分，他指出，其實狀況還不錯，但昨天心態上，知道他們打擊狀況不錯，想投邊邊角角的球，反而影響到自己，會再做些調整。
林柏佑也提到，球隊目前氣氛很好，加上有完整的春訓，讓投手群都有做好準備，面對今年的新球季，也成為目前投手群表現穩定的原因。
(中時電子報)
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