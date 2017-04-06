投手群表現出色 吳俊良：牛棚有安定感

桃園近期取得六連勝，投手群順利壓制對手成為贏球關鍵。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中職新球季開打至今，Lamigo桃猿除了首戰輸球外，一口氣拿下六連勝，投手群的壓制成為贏球關鍵，投手教練吳俊良表示，目前投手群派誰上場，都會有種安定感，表現非常出色。

桃猿今年牛棚，扣除昨日對上中信的延長賽大混戰，牛棚自責分率僅2.57，與去年開季判若兩隊，也成為球隊目前連勝主因。

吳俊良說，牛棚分配上，今年開季就幾乎找到每個人的定位，上場也都可以給球隊帶來正面回應，例如昨役對上中信，只讓陳禹勳投完第9局，第10局就換上游宗儒，因為目前都可以帶給球隊安定感。

昨役雖然牛棚接連崩盤，不過吳俊良回應並不擔心，他指出，當然不可能每一場比賽都能繳出一百分的表現，賽後也有與投捕做溝通，再配球策略上也會做些調整，迎接下一場比賽。

林柏佑昨役第8局登板，結果無法解決一個人次就被狂轟4分，他指出，其實狀況還不錯，但昨天心態上，知道他們打擊狀況不錯，想投邊邊角角的球，反而影響到自己，會再做些調整。

林柏佑也提到，球隊目前氣氛很好，加上有完整的春訓，讓投手群都有做好準備，面對今年的新球季，也成為目前投手群表現穩定的原因。

(中時電子報)