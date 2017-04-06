南市安南區辦免費肝炎篩檢 送限量1000份麥當勞

台南市衛生局與財團法人肝病防治學術基金會合作，8日上午8點至11點將在安南區陳卿寮保山宮舉辦「免費肝炎及肝癌檢驗」活動，當天有限量1000份麥當勞早餐及摸彩，最大獎有液晶電視、冰箱、百貨禮卷，摸彩兼顧健康，20歲以上民眾可攜帶身分證及健保卡踴躍參加。

(中時)