三太子盃網賽 前澳網亞軍將來台

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巴格達提斯曾在2006年拿下澳網男單亞軍。（達志影像）

華國三太子國際男網挑戰賽15日將於台大體育館開打，主辦單位6日公布好消息，2006年澳網男單亞軍、前世界第8的賽普勒斯好手巴格達提斯（Marcos Baghdatis），與2014年獲得溫布頓男雙冠軍的加拿大好手波斯皮希爾（Vasek Pospisil），都將來台角逐本屆賽事。

本屆三太子盃的本土陣容最大亮點，則是「台灣一哥」盧彥勳在相隔2年後再度參賽，希望突破前年8強成績。陳迪、莊吉生都拿下單打會內賽門票，李冠毅、楊宗樺、尤承宇、洪睿晨、易楚寰則在會外賽力爭上游。

(中時電子報)