幸福人壽賤售D3土地案 澳門賭王帳房遭拘提

幸福人壽前董事長鄧文聰涉掏空公司67億元，去年被依《保險法》、洗錢等罪重判28年徒刑、併科罰金9億元。但台北地檢署懷疑，鄧另在2009年將信義計畫區D3土地賣給富創建設，涉嫌低價賤賣，致幸福人損失5億元，違反《保險法》。由於檢方發現富創董事長、也是澳門賭王何鴻燊帳房的馮志明今天下午準備出境，即指揮調查局北機站緊急將他拘提到案，檢方正漏夜偵訊。

檢調查出，2009年4月16日，幸福人壽代金享建設以28.18億元向台北地院拍下信義計畫區D3土地，但事後幸福人壽將這塊土地以23億元賣給了登記為僑外資的富創建設公司。當時富創向媒體宣稱，在台港澳業者聯手推案下，D3土地將計畫興建超級摩天豪宅，將創下國內最高、最貴、最大等豪宅紀錄。

但檢調發現，富創辦公室就登記在幸福人壽樓上，資本額8億元，董事長是澳門賭王何鴻燊的帳房兼香港商金皇置業負責人馮志明，2名董事林博文及鄭閔誠也是香港商金皇置業公司派任，監察人黃嘉琪則是英屬維京群島商鷹峰控股公司派任，懷疑富創與鄧關係密切。特偵組曾在2015年4月指揮調查局北機站兵分8路搜索富創營造等地。

但因特偵組解散，將案件發交台北地檢署接手偵辦，北檢為釐清案情，早已針對富創負責人馮志明等人實施境管通報，今天下午馮志明因前往桃園機場欲搭機離境時，被移民署發現並通知北檢，檢方立即發出拘票，指揮北機站調查官緊急將他拘提到案。

至於鄧文聰因涉及掏空，一審重判他28年徒刑、併科罰金9億元，鄧上訴高院後，以罹患重度睡眠呼吸中止症為由請求交保，高院今年2月准許鄧男交保3.5億元，雖經檢方抗告並由最高法院發回更裁，高院昨二度裁定鄧男交保3.5億元並限制出境、出海及限制住居，且須每天向住處轄區派出所報到2次，高檢署不服，昨晚已二度提起即時抗告。

(中時)