警要人妻傳私密照 夫要求500萬和解
吳姓男子任職於新北市某警局，遭到李男控訴與孕妻有染，與吳男相約至警局談判，並要求登報道歉、分局外下跪，或拿出500萬元和解，吳男稱無法達成，李男遂出言恫嚇，雙方互告妨害婚姻、恐嚇取財未遂等罪嫌，新北地檢署認為罪嫌不足，皆不起訴。
起訴書指出，李妻於2016年3月至6月期間，利用Line與吳男聊天，傾訴孕期心情不佳、抱怨丈夫不關心等，吳男則回覆「不然你去夾娃娃（墮胎）」、「如果我是你，我不會生，我不想小孩跟著我被冷落」等訊息，表達關心，且要求李妻傳送乳頭、大腿內側等照片。
起訴書指出，吳男坦承有傳送關心簡訊，但未與李妻見面或發生性關係，兩人僅是朋友關係，吳男表示有傳送「結婚了，不忍也沒辦法」、「兩人觀念落差大，如果不忍，會很哀怨」安慰李妻，並無勸誘李妻離開家庭。
檢方認為，吳男並無勸誘李妻離家，要求傳送私密照也與妨害婚姻要件不符；李男雖以情緒性言語表達情緒，但尚合乎情理，認定兩人罪嫌不足，雙雙不起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。