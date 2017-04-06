警要人妻傳私密照 夫要求500萬和解

吳姓男子任職於新北市某警局，遭到李男控訴與孕妻有染，與吳男相約至警局談判，並要求登報道歉、分局外下跪，或拿出500萬元和解，吳男稱無法達成，李男遂出言恫嚇，雙方互告妨害婚姻、恐嚇取財未遂等罪嫌，新北地檢署認為罪嫌不足，皆不起訴。

起訴書指出，李妻於2016年3月至6月期間，利用Line與吳男聊天，傾訴孕期心情不佳、抱怨丈夫不關心等，吳男則回覆「不然你去夾娃娃（墮胎）」、「如果我是你，我不會生，我不想小孩跟著我被冷落」等訊息，表達關心，且要求李妻傳送乳頭、大腿內側等照片。

起訴書指出，吳男坦承有傳送關心簡訊，但未與李妻見面或發生性關係，兩人僅是朋友關係，吳男表示有傳送「結婚了，不忍也沒辦法」、「兩人觀念落差大，如果不忍，會很哀怨」安慰李妻，並無勸誘李妻離開家庭。

檢方認為，吳男並無勸誘李妻離家，要求傳送私密照也與妨害婚姻要件不符；李男雖以情緒性言語表達情緒，但尚合乎情理，認定兩人罪嫌不足，雙雙不起訴。

(中時)