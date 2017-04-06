滿3000送300傳捷報 百貨母親節買氣回升
郭家崴／台北報導
拋開百貨第一季平均衰退5％的超悶買氣，新光三越初夏購物節SUMMER SHOPPING FESTIVAL和太平洋SOGO初夏Beauty Fair化妝品節在今天（6日）開打，皆祭出限期滿3000送300，首日戰績都傳捷報，單一業種業績最高成長超過6成！
新光三越全台16店整體業績較去年首日成長近3成，滿額贈魅力發威，貴賓卡銀卡卡友6至12日「化妝品 夢幻逸品超強滿額禮」，消費滿5萬元可兌換的「小綠」Gtech Multi plus無線除蟎吸塵器，今在台北南西店、台北天母店、桃園車站、新竹店皆秒殺兌換完畢。
家用火力最強，成長超過6成，主要以清淨家電最暢銷，反應消費者對抗空污的需求；
化妝品截至晚間7時前對比去年同時段成長3成；女裝搭上今天Apple Pay上線加碼回饋，成長15%，表現亮眼；限量的貴賓卡燒點商品，以獨家的GLAM GLOW面膜賣得最好，可說是全面性買氣提升。
SOGO台北店3館集中火力攻化妝品，首度祭出首4日滿3000送300，今天業績較去年成長1成，一早開店前吸引人潮排隊入館搶購限量明星商品，IPSA、蘭蔻、SK-II、 JILL STUART、后、Jo Malone的優惠組合人氣最高，吸引主顧客都出動。
明日看好的明星商品有忠孝館7日首賣的CHANEL時尚裸光果凍粉餅SPF25/PA+++，與復興館SOGO獨家限量30組的PAUL & JOE BEAUTE 15周年貓咪彩妝組。6至26日忠孝、復興和敦化3館目標6億元，較去年成長1成。
(中時)
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