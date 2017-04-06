港大生疑用下體欺負男學生 校方：調查中
香港大學繼日前被披露一集體欺淩事件後，5日再流傳出有數名疑似港大男生涉嫌在宿舍惡整一名男生。
《半島晨報》微博報導，被貼在網路上的19秒影片中，一名男生遭數名男生按壓在床，其中一名穿印有HKU(香港大學)外套的欺淩者脫下褲子，掏出生殖器打被壓男生的後腦。港大對此說，正在調查。
一些大陸媒體在下標題時，將此男學生之間的胡鬧定義成性侵案。
(旺報)
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