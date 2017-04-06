亞銀預測亞洲成長目標 16年來最差

受中國成長放緩拖累，亞洲開發銀行預測今年發展中的亞洲地區成長目標時，可能陷入16年來最慢成長速度。亞銀指出，將發展中亞洲地區今年的經濟成長目標預估維持在5.7%，這將是該地區經濟自2001年成長5%以來的最差表現。

(旺報)