不閉戶不拾遺 福建聚龍小鎮如現代桃花源

中國福建惠安西部山麓的聚龍小鎮社區，買東西付錢找錢全由顧客自己來；手機丟了也不擔心，鐵定找得回來；許多家庭白天晚上夜不閉戶，也不會丟東西。7000人的社區民眾，常各帶一盤菜聚餐；共搭一輛車進出；共同打掃社區環境，宛如一家人。成了名副其實的現代桃花源。

《北京青年報》記者3月22日探訪這個傳聞已久的世外桃源，在距目的地還有1.5公里處，天空下起了小雨，一輛棕色SUV從後駛來。「下雨了，載你上去吧！」62歲的林先生先繞道將記者送到目的地，再折返回自己在聚龍小鎮的家裡。

在聚龍小鎮，有兩個由小鎮居民組成的「愛心順風車微信群」，每天都會公布免費搭車的訊息，並註名搭車人數、起止地、時間、電話等資訊。載人進小鎮的林先生就是愛心車主之一。

3個月前，46歲的小鎮居民林志輝發布他將駕車前往廈門的消息。鎮裡一名女住戶打電話來，希望他幫自己將兩個女兒順便帶到廈門。小姐妹被平安送達，但林志輝和小姊妹的母親從沒見過面。

除了車載陌生人，在聚龍小鎮，還有很多「怪事」。小鎮有多家銷售蔬菜日雜的小超市，既無收銀員也無監控，從秤重、付款和找零，全由顧客憑店內電子秤和收款箱自助完成。「每月盤點一次，從來不會少錢。」超市店員鄭月瓊說，這樣的超市小鎮共有2家。2015年開店至今，除了剛開始有小孩好奇拿錢被制止，從來沒丟過錢。錢箱旁牆上還掛著小黑板。上面寫著住家和金額，賒賬的顧客會自己記下，還錢後再擦掉。

「我們家平時都不鎖門的，有時車裡放錢放包，忘了鎖車門，也從來不會少東西。」40多歲的華箏開了一家土特產自助店，她說，不鎖門，除了對小鎮住戶表示信任，也是對小鎮監控、門禁系統的信心。

在外界眼中，聚龍小鎮就如同一個世外桃花源。多數這裡的住戶也漸漸習慣這樣的生活。對外界形容小鎮是「桃花源」，鎮民多認為，路不拾遺、夜不閉戶和與人為善等人文精神，每一項都是古老的中國傳統，只是都丟了，現在要重新找回來。

(旺報)