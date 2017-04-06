財新版3月大陸服務業PMI 與官方版脫鉤

儘管大陸官方版3月製造業與非製造業採購經理人指數（PMI）雙雙走揚，呈現持續擴張態勢，不過，民間版的財新PMI，繼製造業下挫後，服務業也同樣呈現連3個月下滑走勢，顯見官方與民間的數據出現「脫鉤」現象， 尤其是觀察民間版的走勢發現，大陸經濟擴張開始放緩，可能為未來經濟成長埋下隱憂因子。

(旺報)