郝龍斌拉票籲團結　黨員：每次都是上面不團結

國民黨副主席郝龍斌6日至全台最大的眷村社區五股「陸光新城」舉辦黨員座談及連署活動。（陳心瑜攝）

（21：38更新）國民黨副主席郝龍斌6日至全台最大的眷村社區五股「陸光新城」出席黨員座談及連署活動，尋求軍系黨員支持，郝龍斌以年金改革、食安公投等議題向軍系黨員拉票，「國民黨主席不能只是成為跳板，更重要的是帶國民黨團結」。

郝龍斌今天下午到五股陸光新城社區活動中心出席黨員座談和連署，新北市議員陳明義、前他立委吳育昇也到場站台，活動中心湧進約兩百位眷村住戶，不少民眾搶著和郝龍斌合影、握手。

座談中，台下自稱退休老兵的伯伯提問「國民黨每次選舉喊團結，但每次都是下面團結，上面不團結？」郝龍斌也說，國民黨內鬥內行、外鬥外行，需要的是能夠領國民黨團結的領袖「搞個人崇拜的時代已經過去」。

(中時)