Teddy代班《完娛》主持 反被追問寶兒緋聞
三立《完全娛樂》主持人再度交棒！因「SpeXial」以綸赴陸拍攝新戲《私立蜀山學園》，同團的Teddy進行代班主持，與「AND」宇宙搭檔。為了熱烈歡迎Teddy，《完娛》製作小組特別在網路上蒐集網羅粉絲網友的意見，要給Teddy來個「主持生涯大考驗」，三道關卡考驗，獎品是「以綸特製仙水」，幫忙滋潤Teddy接下來的每一次主持，讓Teddy不再怕「乾」。
其中有個關卡「犀利記者會」，Teddy接受《完娛》小記者的毒舌訪問，被問與Popu Lady的寶兒深夜單獨吃飯的緋聞，Teddy緊張表示「真的就是朋友！」當被問到「吃飯是誰主揪」時，Teddy解釋，真的都是一群人一起去吃飯，「因為其實我們不只吃飯一次，所以我有點忘記那次誰是主揪」，一旁的宇宙甚至透露，Teddy出道後至今都仍在單身中的狀態。
而最後進行到訪問來賓的時候，出道九年的潘裕文蒞臨宣傳全新EP，看到菜鳥主持Teddy許多生澀的反應，潘裕文覺得相當有趣，甚至脫口：「我最近宣傳已經到差不多尾聲了，所以我可以無酬代班（完娛主持）。」Teddy瞬間愣住，之後說：「我今天剛正式第一天，就有人想取代我的位置。」引發全場爆笑，潘裕文才接著解釋不是要取代的意思，「我的意思是說，反正我是無酬，偶爾來玩玩也不錯！」
(中時)
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