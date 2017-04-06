小小波麗士好萌！「新板村派出所」闖關
新北市政府警察局今（6日）在「新板村派出所」舉辦「實習一日小小波麗士」體驗營，孩童們領取「迷你版」警察制服、警帽、防彈背心，化身成不同身分警察，由婦幼警察隊派出「警察姐姐」說故事，帶領小朋友一起闖關，警察局長胡木源特地到場與孩童同樂，現場笑聲連連。
闖關活動包括有：「警察姐姐說故事及帶動跳」、「刑案大搜查」、「嗶嗶嗶小交警」、「名偵探小小柯南」、「霹靂戰警」及「小小波麗士日記」。一早小朋友們雀躍不已前來報到後，依序領取「迷你版」警察制服、警帽、防彈背心，化身成不同身分警察，由婦幼警察隊派出「警察姐姐」帶領小朋友闖關歡度兒童佳節。
活動一開始由唱作俱佳的警察姐姐娓娓說出精采故事，「警察姐姐說故事」是婦幼警察隊創新推出婦幼安全宣導活動，將防治性侵害、性騷擾、家庭暴力及兒童保護議題寫成1套4冊的童書繪本；並特別邀請藝人「阿喜」化身警察姐姐錄製成影音光碟，讓小朋友能在聽故事中，學習自我安全保護的觀念。
現場還有神秘嘉賓「小熊布布」、「兔子亮亮」、「猴子奇奇」跟「狐狸大寶」等造型人偶出沒，小朋友看到故事中的主角栩栩如生的出現在眼前，都尖叫著搶著拍照！緊接著由警察姐姐帶領小朋友唱跳時下最夯的「妖怪手錶舞」，現場許多小朋友都同手同腳，讓家長笑聲連連。
新北市政府警察局長胡木源表示，小朋友是國家未來的主人翁，希望藉由今天的活動，除了教育小朋友自我保護觀念，更希望拉近警民關係，讓小朋友了解警察姐姐並不是虎姑婆，如果小朋友發生事情時，要記得打110或113保護專線，警察姐姐就會出現，像媽媽一樣保護著、守護著小朋友。今天的體驗營，就在灑落滿室的歡笑聲中，親子一起歡度了最特別的兒童佳節。
(中時)
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