修杰楷曝和賈靜雯 只有這件事意見不一樣

修杰楷出席嬰幼兒品牌活動，老婆小孩都是話題。（林淑娟攝，取材臉書）

咘咘愛游泳。（取材臉書）

修杰楷經常帶咘咘去公園玩，也逛動物園。（取材臉書）

修杰楷出席活動，順便為咘咘挑選衣物。（林淑娟攝）

修杰楷和賈靜雯結婚後生了咘咘和BoBo（Bo妞）兩個女兒，身為型男奶爸的他6日為嬰幼兒品牌發表會站台，台上為女兒挑選穿搭衣物配件，挑中一件丹寧澎澎裙，但他說，私下帶咘咘外出玩時，為了方便，其實偏愛幫她穿褲裝，偶爾媽媽賈靜雯會有意見，覺得該讓咘咘多點女孩的樣子。他笑說，兩人很少對小孩的事意見不一樣，至今最大的歧異大概就是咘咘的穿搭了。

修杰楷說，快滿兩歲的咘咘已經很會表達意見，她每天都想要出去玩，「出去」、「散步」已是口頭禪，她還會自己戴上游泳圈說要去「游泳」，正處於很愛講話、學會表達意願的狀態。他常帶女兒出去趴趴走，有時散步走遠了，咘咘回家後還會坐在椅子上敲著腿說「好累喔」。他很欣慰咘咘從小就個性穩定、不會亂哭鬧、爆衝，想要什麼都會「好好講」。

賈靜雯3月才又生下BoBo，母女都還在月子中心，她雖然還在坐月子休養，但偶爾還是會返家看大女兒Angel及咘咘。咘咘至今還不能和妹妹同處在一個空間，只能看照片或透過玻璃窗看，但已經很會講「妹妹、嘴嘴、睡覺」。而BoBo也一樣被護士阿姨誇超級乖。

(中時)