牛棚多了林英傑 林柏佑覺得幫助很大
今年Lamigo桃猿投手群陣中多了老將林英傑，也形成化學效應，讓球隊投手群氣氛扶搖直上，林柏佑說：「前輩對我們幫助很大，給了我們很大的安定感。」
林英傑今年轉戰桃猿，開季就站上一軍，目前出賽4場，自責分率3.00，除了在球場上有幫助，也變成牛棚投手群的定心丸，林柏佑指出，林英傑會在場邊跟大家分享經驗，教大家如何調整，利用他過往的比賽經驗指導大家。
不過桃猿只要對上中信，牛棚投手群似乎就無法壓制，昨本季首次交手，牛棚就崩盤，林柏佑回應，感覺對上兄弟，就會有種對上宿敵的感覺，所以打起來心態上會不一樣，可能也因為這樣的關係，跟他們交手，都會出現很激烈的比賽內容。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。