牛棚多了林英傑 林柏佑覺得幫助很大

林英傑今年轉戰桃猿，帶給牛棚投手群不同的安定感。(周鎮宇攝)

今年Lamigo桃猿投手群陣中多了老將林英傑，也形成化學效應，讓球隊投手群氣氛扶搖直上，林柏佑說：「前輩對我們幫助很大，給了我們很大的安定感。」

林英傑今年轉戰桃猿，開季就站上一軍，目前出賽4場，自責分率3.00，除了在球場上有幫助，也變成牛棚投手群的定心丸，林柏佑指出，林英傑會在場邊跟大家分享經驗，教大家如何調整，利用他過往的比賽經驗指導大家。

不過桃猿只要對上中信，牛棚投手群似乎就無法壓制，昨本季首次交手，牛棚就崩盤，林柏佑回應，感覺對上兄弟，就會有種對上宿敵的感覺，所以打起來心態上會不一樣，可能也因為這樣的關係，跟他們交手，都會出現很激烈的比賽內容。

(中時電子報)