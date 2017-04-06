66歲風流大俠好快活 背著嫩妻再擁23歲豔星

徐少強被爆搭上23歲合作女星羅雲琦。(本報系資料照、取自羅雲琦微博)

徐少強被爆出軌23歲大陸艷星羅雲琦。(取自羅雲琦微博)

兩人在劇組慶生會上互動親密。(取自羅雲琦微博)

徐少強早年大多飾演大俠角色。(本報系資料照)

羅雲琦時常在網上PO出大尺度辣照。(取自羅雲琦微博)

66歲香港男星徐少強早年以電視劇《天蠶變》走紅港台，並在1995年娶了小30多歲的大陸女子為妻，婚後育有1子1女，生活看似幸福，不過他近日爆出疑似在大陸拍戲時，背著妻子搭上年僅23歲的大陸艷星羅雲琦。對於出軌傳聞，徐少強坦言對方很主動，但自己不為所動。

徐少強情史豐富，過去曾與女星米雪的妹妹雪梨交往，雪梨還為他生下1子1女，尚未獲得名份前，戀情就宣告破局。後來徐少強又娶了小30歲大陸女子為妻，但近日就被爆出在大陸拍戲的合作女星羅雲琦，兩人還在劇組慶生會上互動親密，徐少強直接環抱羅雲琦嬌軀切蛋糕。

究竟與羅雲琦關係為何？徐少強向港媒坦言羅雲琦相當主動，但自己沒受誘惑，更因為不想被外界誤會，所以收對方為乾妹妹。他更強調與妻子感情很好，妻子也住在北京，有時候妻子還會帶小孩來探班。

(中時電子報)