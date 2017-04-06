新節目想邀小S 陳德烈放話：願穿三角小泳褲

陳德烈主持三立《愛玩客之快客廚房》。（三立提供）

陳德烈主持三立《愛玩客之快客廚房》，6日舉辦記者會，陳德烈放話想邀小S上節目，他要親自做菜給她品嚐，更說若收視表現佳，願意僅穿三角小泳褲，只著圍裙裸露上半身答謝觀眾，陳德烈：「四塊肌隨時準備好。」

陳德烈讚小S是智慧及美貌兼具，她現在都準備三餐給三個孩子吃，陳德烈笑說：「希望可以換我煮好吃的給她吃。」陳德烈還說如果收視率表現亮眼，他可以穿著三角小泳褲，露上半身，穿上圍裙現場料理答謝觀眾支持，他表示：「平常還是保持健身習慣，基本上四塊肌沒問題，隨時要脫都OK。」陳德烈也透露平常在家做菜，幾乎上身全裸，因為不想要衣服碰到油煙或是噴到油漬，他笑說：「能少洗一件是一件，不穿衣服好處就是沾到油煙，只要洗澡就好。」

已有10多年料理經驗的他，將在節目中挑戰客家美食，日前他與來賓小鐘一同在楊梅牧場擠牛乳製作甜點，卻將牛乳噴的到處都是。他表示，當下跟小鐘很怕碰壞或弄痛母牛的乳房，第一次擠很失敗，陳德烈：「第一次擠把牛乳噴的到處都是，母牛也很緊張狂踢腳，後來抓到訣竅才讓牠比較安心。」

(中時)