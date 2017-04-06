華信航空招中部空服員 網路報名19日截止
華信航空今天表示，為因應國際航班擴增、國內航線金門馬公大幅增班，以及引進新機隊，將辦空服員招募，工作地點以台中為主，網路報名截止日期為4月19日17:00，歡迎中部地區的年輕人報考。
華信航空總經理韓梁中表示，華信航空引進新機隊加入國內航線營運後，將調整噴射客機隊運能飛航更多由台中出發的國際航線。目前除台中-名古屋新增包機航班，華信航空台中-河內及琉球航線也規劃在暑假期間增班。
(旺報)
關鍵字：華信航空
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