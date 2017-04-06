周慧敏悲痛「兒子」被天父接回：永遠愛你
49歲氣質女神周慧敏2009年和倪震結婚，至今未打算生子，愛貓如命的她坦言把家中所養毛孩子們當作真正的孩子照顧，直言照顧狗狗貓貓時間都不夠了，沒時間生小孩，今(6日)她在IG分享最大的「貓兒子」過世，幸好她來的及見牠最後一面。
周慧敏稍早曬出與貓兒子「貓豬」合影，透露本月4日深夜她急忙趕回家，只為陪「貓豬」走最後一程，之後補充說：「貓豬，我們家最年長的貓兒子，完成在世的任務，給天父接回去了。他，是我在《我的貓兒子周慧豹》一書所描述的天使，給了我們家很大的愛。我們永遠愛你，懷念你的所有」。
而周慧敏2014年便曾經歷過養了10多年的愛貓「阿豹」過世，當時「阿豹」死於意外，讓周慧敏悲痛欲絕，決定寫書紀念牠，而倪震先前用吸塵器打掃家中，都會將阿豹脫落的鬍鬚留下，最後集結成一小袋，變成周慧敏懷念阿豹的信物，夫妻倆也因這次波折，感情更加堅固甜蜜。
(中時電子報)
關鍵字：周慧敏
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