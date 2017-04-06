鄧麗君美麗重生 電視劇8月開拍

一代傳奇巨星鄧麗君擁有甜美笑容、動人歌聲，即便已過世20年，卻依然在歌迷心中。數字王國使用高科技讓虛擬人鄧麗君「美麗重生」，在2013年首次現身在歌手周杰倫的演唱會上與他合唱。鄧麗君三哥鄧長富表示，當時技術還未成熟，3分30秒的表演，團隊花了一個月時間製作虛擬人的對嘴。

如今，鄧三哥再次與數字王國合作舉行「今日君再來：虛擬人鄧麗君音樂奇幻SHOW」，16首的歌曲，虛擬人幾乎是第一時間就完成對嘴。本次音樂劇以鄧麗君生前最愛的蝴蝶為意象，串聯主題並發展為鄧麗君「美麗重生」的動人故事。

鄧三哥對於妹妹鄧麗君的肖像權非常重視，數字王國行政總裁謝安表示，在與當過軍人的鄧三哥討論合作事宜時，「像在校長室一樣。」

音樂劇除了將在台灣三創生活園區舉辦外，未來也將移師到大陸北京、擠南、西安、成都等多個城市。鄧長富表示，都將以公益為出發，歌單除了自己選擇外，會參考各城市觀眾對歌曲的熟悉度、傳唱度有所改變，同時也會參考粉絲們的票選。

高科技重現鄧麗君的風華不僅在音樂會上，鄧長富透露虛擬人鄧麗君將與兩岸三地演員合演電視劇，劇本也已經寫好，將在今年8月開拍，預計明年下半年撥出。該劇劇名暫定為「我只在乎你」，將會在兩岸三地同步撥出，讓所有粉絲都能一睹風采。

(旺報)