鄧麗君美麗重生 電視劇8月開拍
一代傳奇巨星鄧麗君擁有甜美笑容、動人歌聲，即便已過世20年，卻依然在歌迷心中。數字王國使用高科技讓虛擬人鄧麗君「美麗重生」，在2013年首次現身在歌手周杰倫的演唱會上與他合唱。鄧麗君三哥鄧長富表示，當時技術還未成熟，3分30秒的表演，團隊花了一個月時間製作虛擬人的對嘴。
如今，鄧三哥再次與數字王國合作舉行「今日君再來：虛擬人鄧麗君音樂奇幻SHOW」，16首的歌曲，虛擬人幾乎是第一時間就完成對嘴。本次音樂劇以鄧麗君生前最愛的蝴蝶為意象，串聯主題並發展為鄧麗君「美麗重生」的動人故事。
鄧三哥對於妹妹鄧麗君的肖像權非常重視，數字王國行政總裁謝安表示，在與當過軍人的鄧三哥討論合作事宜時，「像在校長室一樣。」
音樂劇除了將在台灣三創生活園區舉辦外，未來也將移師到大陸北京、擠南、西安、成都等多個城市。鄧長富表示，都將以公益為出發，歌單除了自己選擇外，會參考各城市觀眾對歌曲的熟悉度、傳唱度有所改變，同時也會參考粉絲們的票選。
高科技重現鄧麗君的風華不僅在音樂會上，鄧長富透露虛擬人鄧麗君將與兩岸三地演員合演電視劇，劇本也已經寫好，將在今年8月開拍，預計明年下半年撥出。該劇劇名暫定為「我只在乎你」，將會在兩岸三地同步撥出，讓所有粉絲都能一睹風采。
(旺報)
關鍵字：鄧麗君
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。