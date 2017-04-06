李維維放棄住養老院 首次購屋差點買到凶宅

李維維清新不失性感，第三年代言內衣。（張祐銘攝）

李維維第三年代言內衣。（張祐銘攝）

李維維第三年代言內衣。（張祐銘攝）

李維維代言內衣。（張祐銘攝）

李維維第三年代言內衣，與伊林模特兒一起走秀。（林淑娟攝）

形象清新的輕熟女李維維，為等待有質感的好戲，已經處於半休息狀態約1年，她6日為連續第三年代言的內衣品牌奧黛莉走秀，透露休息這段時間自我成長很多，想法也改變不少，包括本來堅持當租屋族，以後老了就住養老院，但最近她給自己定的目標就是要努力找房、買房，但首次購屋的她，卻險些不小心買到凶宅！

她開始找房後，看上一間條件符合自己需求的房子，但屋主價錢很硬，怎樣都不肯降價，後來仲介試探性問她「妳在不在意非自然身故」，她一開始聽不懂，對方解釋「就是自己解決自己」，她才恍然大悟是「自殺」。原來仲介看她很喜歡那一間，就想推薦另一間，「那一區有三大棟，結果凶宅和我喜歡的那戶是同一棟、同一層，雖然不是同一戶，但一戶往左、一戶往右」，她事後想想自己實在太膽小了，加上妹妹提醒她：「你晚上搭電梯不會害怕嗎」、「晚上狗狗如果亂叫，妳不是嚇死了？」她終於徹底放棄。

她說，每次為了拍奧黛莉內衣廣告都很拚，去年拍攝時，剛好是台北冷到下雪那一天，她差點凍壞，今年導演則是為她準備了「跳床」，她一開始還覺得有趣，但連續跳13小時，她頭也震暈了，加上有些動作是往上跳後是整個人以躺平的姿勢墜落，所以還疑似傷了頸椎。

她也坦言為了工作，例如拍戲、拍內衣廣告前常需要節食減肥，但她通常節食3天後就會「暴衝」狂吃2天，「因為我想要開心，不能不吃！而且暴衝時還都選擇冰淇淋、黑糖珍珠奶茶這一類食物。如果不能吃甜食，活著要幹嘛？」不過她也以愛犬為借鏡，「牠前陣子吃太多土司和地瓜這類食物，4天就胖2公斤，後來恢復只吃肉和蔬菜，馬上回到精實身材。所以我現在晚餐也盡量不吃澱粉」。

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(中時)