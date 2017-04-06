蘋果在澳洲被控違反消費者法

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華爾街日報報導，澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）近日向澳洲聯邦法院控告蘋果違反《消費者法》，因為幾年前蘋果軟體漏洞造成iPhone當機，但蘋果卻要求用戶付費才能維修。

委員會於控告書中表示，蘋果自2014年9月至去年2月期間發布的iOS軟體升級出現「Error 53」軟體漏洞，造成iPhone在iOS升級後當機無法使用。

《消費者法》規定，業者售出產品時須保障消費者能使用該產品的所有功能，因此在「Error 53」軟體漏洞造成iPhone當機的情況下，蘋果理當提供消費者賠償。委員會表示，無論消費者是否曾使用過第三方業者的服務，蘋果都應遵守上述法規。

(工商)