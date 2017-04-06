元智大學團隊 打造智能植物工廠系統

元智大學工程學院院長李碩仁研發團隊結合鑫旺企業社總經理徐盛永，共同開發智能植物工廠系統。（校方提供）

元智大學工程學院院長李碩仁研發團隊結合鑫旺企業社總經理徐盛永，共同開發結合大數據分析、精準農業、物聯網、M2M（Machine to Machine）的智能植物工廠系統，打造具備適時適地、調整栽培管理的新形態農業技術。

李碩仁領軍該校工業工程與管理學系教授蘇傳軍、生物科技與工程研究所副教授黃麗芬，以及徐盛永共同研發這套系統。

李碩仁表示，系統可布建溫室（暖房）設計，另包含溫度、濕度、二氧化碳排放、pH、光照、澆水、土壤成分、施肥、病蟲害、負壓等相關監控設備，收集生長環境的相關條件後，回饋至大數據庫進行分析，打造突破外在條件限制的全新農業生產方式，面對未來氣候嚴峻考驗下，可提高植物生長效率，生產也能更穩定。

團隊指出，智能植物工廠未來更可升級成為智慧分子農場，除可量產低硝酸鹽、低生菌數、無農藥、無重金屬的安全蔬果外，更可耕作轉殖相關藥物植物，實踐口服疫苗基因轉殖模式作物，「智慧農業被認為是解決人類糧食危機的曙光」。

智能植物工廠系統讓民眾只要靠著營養液、LED光源，一年四季都可在室內享受戶外種植之樂，具備家庭親子教育及環境生態教育意義。

(中時)