台灣友人 薛瑞福可望出任美國防部政策次長

薛瑞福（見圖）亞太經驗豐富，長期支持台灣，近日傳出他將出任美國防部政策次長。（資料照片 張國威攝）

美國前總統小布希任內曾任亞太事務副助理國務卿的薛瑞福（Randall Schriver）可望出任美國防部政策次長。薛瑞福亞太經驗豐富，長期支持台灣，這項人事任命，普遍獲得華府圈內肯定。

《國防新聞》報導，白宮已就薛瑞福的人事任命案進行審查，並與國防部長馬提斯進行初步討論，只待最終決定。一般認為，薛瑞福出任這項職務，將為五角大樓帶來豐富的太平洋地區經驗。

薛瑞福於2003年至2005年擔任國務院東亞與太平洋事務副助理國務卿；2001年至2003年擔任國務委員阿米蒂奇高級政策顧問。此前，薛瑞福並在國防部長辦公室擔任中國，台灣和蒙古資深主任。

熟識薛瑞福者指出，薛瑞福頭腦冷靜，心地善良，處事沈穩，「總是最後一個動怒的人」，他若出任防部政策次長，將是馬提斯的「正面資產」。

薛瑞福目前為華府智庫2049執行長。去年12月川蔡通電後，薛瑞福與在小布希任內擔任前國防部部長辦公室中國科科長的卜大年共同在《國家利益》撰文支持台灣。指出中國拒絕與蔡英文協商，又在國際上孤立、威嚇台灣、用數千顆飛彈對準台灣、每天對台灣發動網路攻擊、用海上的軍力擴張威脅台灣的經濟命脈，在這些背景下，川蔡通話只是給台灣尊嚴、尊敬、安全確保的卑微一步。今年初，蔡英文過境美國德州休士頓也與薛瑞福晤面，薛瑞福最近一次訪問台北是在今年三月。

(中時)