法鯊褲子太薄 驚人「大雕」遮不住

法斯賓達難掩巨雕，穿著棉褲股出驚人大包。(采昌國際提供)

法斯賓達一幕抱女兒的場面，竟然驚見巨型棒狀物（翻攝自網路）

性感男星麥可法斯賓達，2011年以《性愛成癮的男人》，榮登威尼斯影帝，打響國際知名度，媒體暱稱他為「法鯊」。除了演技備受推崇，他在該片正面全裸，露出「天賦異稟」的「巨鯊」之後，喬治克隆尼甚至在金球獎頒獎典禮上，大讚他「可以用大雕打高爾夫」，成為國際熱門話題。

這回他接演新片《犯罪教條》，雖然導演沒讓他正面全裸，不過還是難掩他「大雕王」的風範。只見法斯賓達有多場穿著灰色棉褲的戲，由於棉褲質料柔軟，讓他下半身的「大包」清晰可見，甚至還會邊走邊晃，讓人懷疑為什麼看電影也會有頭暈的感覺？

此外，一幕他抱女兒飛高高的場面，不僅上半身腹肌隨著衣服向上，而呼之欲出，他下半身的大包形狀，也同時跟著緊繃起來，突然驚見巨型「棒狀物」。

光是簡單一個抱女兒的動作，就讓他的上下半身，同步展開雙重奏，性感魅力無法檔，勢必將讓觀眾坐在影廳裡，都想跟著一起「犯罪」！

(時報周刊)