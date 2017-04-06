日本熊本贈高雄姊妹校香鬆拌飯料千份　小學生吃得不亦樂乎

日本熊本縣國際香鬆協議會致贈與熊本縣小學締結姐妹校的高雄光榮國小和福山國小共1000份香鬆拌飯料「御飯之友」，光榮國小學生享用營養午餐時灑上香鬆配飯品嘗美味。（王錦河攝）

日本熊本縣國際香鬆協議會致贈與熊本縣小學締結姐妹校的高雄光榮國小和福山國小共1000份香鬆拌飯料「御飯之友」，光榮國小學生享用營養午餐時灑上香鬆拌飯品嘗美味。（王錦河攝）

高雄光榮國小學生中午在教室灑上日本熊本縣贈送的香鬆拌飯，大口享用營養午餐。（王錦河攝）

高雄光榮國小學生中午營養午餐時在教室夾菜，準備享用日本熊本縣贈送的香鬆拌飯。（王錦河攝）

高雄光榮國小學生中午營養午餐時在教室夾菜，準備享用日本熊本縣贈送的香鬆拌飯。（王錦河攝）

高雄光榮國小學生中午在教室享用營養午餐時灑上日本熊本縣贈送的香鬆配飯。（王錦河攝）

高雄光榮國小學生中午在教室享用營養午餐時大口品嘗日本熊本縣贈送的香鬆拌飯。（王錦河攝）

高雄光榮國小學生中午在教室享用營養午餐時灑上日本熊本縣贈送的香鬆配飯。（王錦河攝）

日本熊本縣贈送高雄姊妹校光榮國小300份香鬆和福山國小700份，光榮國小學生中午在教室灑上香鬆拌飯並與「御飯之友」香鬆開心合影。（王錦河攝）

日本熊本縣國際香鬆協議會致贈與熊本縣小學締結姐妹校的高雄光榮國小和福山國小共1000份香鬆拌飯料「御飯之友」，讓學生們5日中午在教室品嘗香鬆拌飯的美味。

熊本縣國際香鬆協議會委請高雄市教育局將熊本縣小學生愛吃的「白飯之友」香鬆粉，贈送給與熊本縣小學交流並簽訂姐妹校的高雄鹽埕區光榮國小300份香鬆和左營區福山國小700份，學生們5日在教室享用營養午餐時，將內含小魚乾磨成粉加上海苔與芝麻的香鬆灑拌在飯上，既補充鈣質又下飯，學生們吃得不亦樂乎。

「香鬆」起源於日本熊本，20世紀初期熊本當地藥劑師吉丸末吉將魚骨磨成粉狀灑在飯上食用，均衡營養並改善當時小學生普遍鈣質攝取不足的情況，後來再增加口感與美味，改為將小魚乾磨成粉狀並加入青海苔、芝麻以增添香氣，再用熊本縣的吉祥物「熊本熊」予以包裝，設計出深受小孩子喜愛的香鬆拌飯料「御飯之友」。

光榮國小校長李哲明表示高雄市與日本熊本縣民間交流友好，今年初簽訂友好城市後，日本國際香鬆協議會為讓高雄了解並品嘗熊本縣營養好吃的傳統美味，特別贈送「御飯之友」香鬆給締結姊妹校的高雄光榮國小和福山國小學生，希望台日雙城的小學生都能一同品嘗美味與營養兼具的好料。

光榮國小4年2班學生林易江說加上香鬆的白飯，不但好吃且多了小魚乾的香味；林宓靜同學也說熊本的香鬆入口就有來自海洋的味道，真的很好吃；劉東義同學說有香鬆拌飯讓同學們今天食慾大開，很多同學都吃了2碗飯，謝謝熊本分享好吃的香鬆。

(中時)