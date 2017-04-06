港武俠小說家黃易病逝 享壽65歲

香港著名武俠小說家黃易病逝，享壽65歲。圖為2014年訪台的資料照。（圖/新華社）

據香港南華早報（SCMP）報導，原名黃祖強、以《大唐雙龍傳》、《尋秦記》等多部小說成名的香港武俠小說家黃易，於昨日因中風病逝，享壽65歲。這位被譽為結合倪匡的科幻和金庸武俠風格於一身的作家，受到當時風靡華人世界的金庸、古龍等武俠大家影響，在任職香港藝術館之餘，也開始嘗試提筆撰寫小說，筆下的《大唐雙龍傳》、《尋秦記》和《覆雨翻雲》，不僅奠定他在武俠小說的地位，更多次被翻拍為電視劇和電影播出。

本名黃祖強的黃易，1952年出生於香港新界，受到武俠迷的外公影響，從小閱讀金庸、古龍、臥龍生、司馬翎等風靡華人世界的武俠大家著作。大學考入香港中文大學藝術系，專攻中國傳統繪畫，畢業後進入香港藝術館任職，最高曾擔任該館的助理館長。從小喜愛武俠文學的他，也逐漸開始創作和投稿，第一部武俠小說《破碎虛空》投稿《武俠世界》雜誌成功後，逐漸打開他的名氣。並獲貴人建議，結合虛幻與武俠風格創作，著作等身的他，《大唐雙龍傳》與《尋秦記》兩部，應可被視為其生涯代表作。

(中時電子報)