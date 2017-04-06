冥婚流傳千古 最早現於周
冥婚最早現於周朝，而最負盛名的陰婚，和曹操脫離不了關係。從前民間曾流傳，家中若有死去的未婚者，必須及早冥婚；否則，家中會鬧鬼、生活不安寧，因此古代冥婚廣受民間認可，甚至成為「合法婚姻」。
「冥婚」最早在周朝出現，根據史書《周禮．地官》記載：「禁遷葬者與嫁殤者。」，可見當時民間已有冥婚的習俗；最著名的陰婚，和曹操有關，《三國志．魏書．武文世王公傳》記載，曹沖自幼聰穎，但英年早逝，曹操悲痛萬分，因此聘請早逝的甄氏女子與曹沖共結連理。
冥婚可分「生者與死者」、「死者與死者」兩種形式，對此，台灣民俗專家蔡上機解釋，「生者與死者」冥婚，通常受亡者托夢或民俗信仰影響，至於「死者與死者」多為情侶或已有婚約的民眾，因意外死亡，家屬會將其合葬，並完成婚約。
對於民間謠傳，在陸上撿到紅包就必須進行冥婚，否則將有災難發生。對此蔡上機表示，是否會發生災難無從考據，但有時候僅為巧合，他說：「如果民眾誤拾冥婚紅包，可向逝者親屬表示無法履行婚約，同時也往生者告知，若擲筊三次皆為聖筊，就代表往生者也同意此事。」
(旺報)
關鍵字：冥婚
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