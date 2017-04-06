勞動部協助二度就業 林采葳退休人生豐富多元

62歲林采葳（左）在勞動部南區銀髮人才資源中心積極媒合下成為年輕老闆劉信廷（右）的得力助手，現在她工作、上課、旅遊，退休生活充實。（吳江泉攝）

「退而不休，活出快樂!」是現年62歲的林采葳退休後的人生目標，因此一退休就努力學習並取得8張技術士證照，同時在勞動部南區銀髮人才資源中心積極媒合下成為年輕老闆的得力助手，現在用她工作、上課、旅遊等充實退休生活。而現年34歲的老闆劉信廷表示，退休銀髮族豐富的工作經歷，可以提供許多寶貴的意見，創造「青銀共融」無限商機，許勞雇雙贏美好未來。

大學畢業後，林采葳就從事勞工安全教育訓練與財務相關工作，個性中對新事物一向有高度興趣，退休後也閒不下來，多元學習，不斷挑戰自己，陸續取得保母、烘焙和中餐乙、丙級等8張相關技術士證照，原打算開個人咖啡工作室或餐飲小店，但因無實務經驗轉而向勞動部南區銀髮人才資源中心尋求協助，中心輔導員朱淳湘建議她先運用彈性工時方式累積餐飲經驗，進而順利媒合到由年輕老闆劉信廷新開業的中式餐廳擔任晚班外場服務人員。

林采葳說，過往的學經歷是銀髮族再投入職場的具體優勢，但跨域重新出發更如同年輕了20多歲，因為沒經濟壓力下的「重新來過」，呈現在眼前的都是新鮮事。她覺得彈性工時的上班模式，不僅能工作中再度累積經驗，而其餘時間她還會安排課程進修，當然也安排旅遊，讓她退休生活彈性自在，她很感謝南區銀髮中心的協助，讓她順利展開第二人生。

老闆劉信廷說，自己有十多年中餐廚師經驗，但創業初期事務繁多，在資金考量下，剛開始只有他和父親兩人經營。隨著客人越來越多，為服務更多客人，便向勞動部南區銀髮人才資源中心尋求協助，很感謝林姐加入，勞動部的「僱用獎助」措施，讓初創業的他不僅聘得得力助手外，資金運用上也不致因增添人手而吃緊，他也更樂於身在青銀共融的職場溫馨氣氛中。

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏說，「僱用獎助」措施是補助僱用年滿45歲至65歲、連續達30日以上失業者的雇主，最高每月可補助12000元，為中高齡、銀髮人才及其他弱勢、特定對象再投入職場增加機會，歡迎有意願創造事業第二春的銀髮族或雇主，逕電洽南區銀髮人才資源中心07-2222-778諮詢相關措施。

(中時)