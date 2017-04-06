楊家維戰勝病魔代打轟「再見全壘打」 統一6比4逆轉富邦
更新比賽結果22:15)統一獅9局下2出局一、二壘有派楊家維代打，結果楊家維石破天驚對富邦悍將救援投手黃勝雄，敲出「再見全壘打」，終場以6比4贏得逆轉勝及5連勝，富邦悍將則吞下7連敗。
富邦悍將6局上攻下超前分，以4比3重居領先，眼見牛棚倪福德、增菘瑋、蔡明晉與黃勝雄，第6局至第9局就要演出無失分奪勝，不料9局下出場的黃勝雄，竟在2人出局被對方代打楊家維敲出「3分炮」，慘吞逆轉敗。
楊家維因腎病纏身，一度1天最多要吃10多顆藥，憑著對棒球的堅持，繼續在球場上打拚，今年才升上1軍，並在此役一戰成名，職棒生涯首轟就是「代打再見全壘打」。
統一獅隊加上4局下陳鏞基陽春炮與鄭鎧文2分彈，此役3發全壘打包辦6分打點，喜迎5連勝，鄭鎧文本季累計6轟，暫居全壘打排行榜首。
(中時電子報)
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