洪總關鍵挑戰成功 桃猿逆轉拿下7連勝

林樺慶此役面對中信兄弟，主投6.1局失3分表現可圈可點。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿與中信兄弟，今繼續在桃園棒球場交手，中信第3局陳家駒與張志豪上演「背靠背」全壘打攻下兩分，加上洋投肯恩前7局投球僅失1分，7局結束取得3比1領先，可惜第8局桃猿總教練洪一中挑戰改判成功，開啟球隊攻勢，終場桃猿以4比3逆轉取勝，拿下7連勝。

桃猿先發林樺慶本季首度先發，前2局都沒讓中信打者擊出安打，可惜第3局面對陳家駒與張志豪，被接連擊出全壘打，失掉2分。

第7局中信把握機會，張志豪與林智勝接連敲安，再添1分，也將林樺慶給打下場，林樺慶此役主投6.1局被擊出6支安打，失掉3分。

不過第8局桃猿展開反攻，先是靠著王柏融的內野安打上壘，隨後林泓育擊出二壘滾地球，卻造成林智勝守備失誤，檢到球後傳向三壘又出現爆傳，免費奉送1分，陳俊秀隨後也適時敲安，林承飛也補上高飛犧牲打，桃猿單局攻下3分逆轉戰局，終場以4比3取勝。

第8局王柏融擊出游擊方向的滾地球，原先被判出局，結果在桃猿總教練洪一中挑戰過後，成功改判成為內野安打，也開啟猿隊的逆轉功力，洪一中說，當下第一時間判斷就覺得是safe，所以馬上挑戰。

桃猿拿下7連勝，洪總笑笑回應，就是趁球隊狀況好的時候，多存點本錢，畢竟狀況不可能永遠這麼好，目前就是盡力去打，洪總也指出，此役先發林樺慶表現不錯，有達成球隊給他的投球任務，而被打接連打全壘打，這本來就很難說。

中信洋投肯恩今面對桃猿，前7局投球僅失1分。(周鎮宇攝)

此役中信先發洋投肯恩展現壓制力，前7局投球，被擊出6支安打，投出5次三振僅失1分，可惜球隊輸球收場，無緣拿下勝利。

(中時電子報)