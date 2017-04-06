「台灣巴菲特」2年吸金逾37億 依詐欺罪起訴

自稱「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁、化名「陳子龍」的周瑞慶，涉嫌以公司跨足不動產、綠能、食品、服飾業等產業為號召，誆騙數百名投資人投資，2年吸金逾37億。新北地檢署今依詐欺、違反銀行法等罪嫌，起訴總經理文智和、秘書長吳並修、總顧問吳松麟、副總經理沈芳如等11人，並以假名「陳子龍」對周男發布通緝。

億圓富集團以「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」、「質押股票」、「給與點數購買電子商務商品」、「每月繳交定額互助款，屆期再領回全部互助款項」等4大傳銷手法，誘使數百名投資人投資，2年吸金總額逾37億多元，對象擴及中國投資人。

新北地檢署另依刑事訴訟法扣押新制規定，向法院聲請凍結涉案公司、涉案人名下400個帳戶。

(中時)