《積木之家》恐怖破表　她中邪發狂啃豬心

林子熙邪靈上身大啃豬心。（好風光）

林子熙邪靈上身大啃豬心。（好風光）

林子熙邪靈上身。（好風光）

林子熙邪靈上身。（好風光）

鬼後雙姝拚演技。（好風光）

陳婉婷正邪難辨。（好風光）

林子熙邪靈上身。（好風光）

施易男角色暗黑。（好風光）

台視、八大、愛奇藝《積木之家》隨著貫穿全劇的失蹤姊姊確定已死亡，劇情進入最後高潮，本週五將播出的完結篇發展引發熱議。女主角林子熙劇中中邪大啃豬心，還效法電影《大法師》在樓梯間爬行，怵目驚心的劇照一釋出就嚇壞不少網友；陳婉婷鬼魅形象正邪難分，導演也透露一拍她就下雨，後製剪到她就當機。

《積木之家》成功將現實人性與靈異題材做結合，推出後，飾演同母異父姊妹的林子熙與陳婉婷帶動劇中話題，人氣大增，官方最新公布的劇照及預告中，林子熙拋開溫柔形象，發狂大啃豬心，恐怖畫面怵目驚心。林子熙說：「吃豬心那場，劇組貼心的先幫我用中藥調味，吃第一口發現沒熟還在滲血，我不管就繼續吃，工作人員在一旁嚇歪，覺得我太變態了。」那場穿的衣服還得原汁原味連戲拍到最後一集，合拍這場戲的施易男說：「子熙吃得滿身都是內臟殘渣與醬汁，狀態非常噁心，我又很害怕黏黏的東西，戲外我頻頻開玩笑說『不想救她了』。」

施易男劇中要抱著中邪的林子熙求援，施易男表示：「拍攝時我手開刀未癒，有點苦惱要怎著抱，我不想用替身，後來改用揹的，我一路揹著子熙上下車、揹她走路，再揹她爬樓梯間，他笑稱：「導演可能希望我多復健，因為都在趕戲沒時間，拍完這場戲我的手也算是有復健到了。」

林子熙另一個瞠目結舌的畫面，是效法電影《大法師》用四肢在樓梯間爬行，她說：「拍攝前一天我異常興奮，終於可以跳脫溫柔形象，本想嘗試下腰爬，但樓梯間隔太高劇組擔心我受傷作罷，所有人詫異我爬行速度超快，不枉費我是舞蹈系出身！」

情路坎坷備受網友疼惜的陳婉婷，在真相浮出水面後終於能說出自己是「鬼」，她拍《積木之家》最大挑戰是得克服懼高怕水的恐懼，高樓戲、水戲都親自上陣，靈異的是，每次拍到她戲分就會下雨，導演也戲謔：「奇怪，怎麼每次拍妳都變冷、都下雨，剪接混音畫面到妳都當機！」劇中變成鬼後的特效化妝也讓她吃足不少苦頭，陳婉婷說：「在現場怕脫妝，夜戲低溫但無法穿外套禦寒，上廁所前得請化妝師先幫我把裙子掀起來；化特效妝每次上妝、卸妝各需要三個小時，超崩潰的，因為收工後好想趕快回家睡覺。」

劇情也逐步揭露陳婉婷與施易男曾經交往，施易男說：「我的角色性格暗黑、很渣，跟婉婷大部分對戲都在吵架或對她視而不見。」他印象深刻兩人有場接吻戲，「當天寒流來襲，戲服很單薄，等戲時又冷又餓，我不斷的拿零食出來吃，她也跟著吃，於是我們一邊拍接吻一邊吃零食，因為真的很餓。」陳婉婷害羞表示：「劇中與男哥還有一場親密戲，男哥得趴在我身上拍，我超級害羞但不敢動，最後就閉上眼睛任由他，免得害他笑場。」

(中時)