全球最年輕大學 台科大名次全台最佳
英國《泰晤士高等教育專刊》（Times Higher Education）5日公布2017年度最佳年輕大學名單（Young University Rankings）排行榜，台灣科技大學位居59名，為全台排名最好的高等院校，另還有長庚大學、中山大學、陽明大學共7所大學上榜，大陸大學僅2校上榜，分別是蘇州大學及汕頭大學。
英國《泰晤士高等教育專刊》調查全球48個國家地區，共200所建校未滿50年的大專院校，綜合評估各校在教學、國際化、產學合作、研究及論文引用比例等各方表現。
據調查結果指出，今年榮登全球最年輕大學為瑞士洛桑聯邦理工學院，而該校已連續第3年奪冠，亞軍為香港科技大學，第3至第5名為：新加坡南洋理工大學、南韓浦項科技大學、韓國高等科學技術研究院（KAIST），第6到10名則以歐洲大學居多，排名依序為為荷蘭馬斯垂克大學、香港城市大學、德國烏爾姆大學、德國卡爾斯魯厄大學及義大利比薩聖安娜大學。
而今年台灣共有8所大學上榜，其中名次最好的是台灣科技大學，位居第59名，比起去年的43名，排名略有下滑，其他進榜的7所台校分別為：長庚大學、中山大學、陽明大學，名次皆在101至150名區間；亞洲大學、逢甲大學、中正大學，元智大學的名次則在151至200名區間。
此外，大陸僅2所大學上榜，分別居於101至150名次區間的蘇州大學，以及位居151至200名區間的汕頭大學。
(旺報)
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