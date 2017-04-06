壁咚不夠看！陳喬恩、王凱14場吻戲狂放閃
陳喬恩與大陸男星王凱首次合作的電視劇《放棄我抓緊我》，7日晚間8點八大首播。男女主角有志一同稱這部是虐心戲，因兩人劇中性格強烈、愛起衝突，陳喬恩笑稱：「一天到晚都在提分手啊！」但他們表現得愈火爆，粉絲就看得愈過癮，有場王凱的經典台詞就這麼說：「妳還要生氣的話，我就一直親到妳不生氣為止！」用嘴制伏陳喬恩的怒氣，撩妹指數大破表。
王凱表示，初識陳喬恩時彼此相敬如賓，但兩人都是火相星座，性格相像，愈來愈熟後，成為無話不談的好友。該劇去年底在大陸首播時，收視亮眼，他們劇中的親暱互動，更是網友討論的熱烈話題。兩人戲裡隨時隨地要「壁咚」一下之外，粉絲更細數令人臉紅心跳的14場吻戲。其中拍攝「巧克力之吻」時，劇本描寫，陳喬恩要把巧克力含到融化後，再餵食給男主角的橋段，王凱看了這場戲，忍不住在自己的網路上PO文：「要怎麼演才不會有吐的感覺啊？」
陳喬恩笑說，這就是熱戀情人會做的噁心事情嘛。但她在演這場戲時非常緊張，「因為巧克力又硬又大塊。」但王凱的台詞只有兩、三句，他一開始講話，「我含著巧克力的嘴巴就不停蠕動，導演喊親下去！我大叫說『不行！還沒融化啦！』」笑翻工作人員。
(中時)
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