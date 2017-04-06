全聯亞洲咖哩祭 21款5折起

日本的咖哩研發大師小林大輔（左起）與泰國藍象（曼谷）烹飪學院及餐廳專案管理廚師Anjie，以不同食材示範5分鐘咖哩料理。（季志翔攝）

全聯營運長蔡篤昌（左三）與全聯行銷部協理劉鴻徵（左四）今與主廚們一起宣布全聯亞洲咖哩祭明起開跑。（全聯提供）

全聯藍象泰式宮廷即食調理包300g，有紅（左起）、黃、綠咖哩，每款各2萬盒，全台共限量6萬盒，7至20日單盒245元、任2盒特價469元。（季志翔攝）

全聯韓國清淨園咖哩女王－濃味洋蔥咖哩（左起）、辣味海鮮咖哩，皆108g，7至20日買一送一，單包119元，任2包特價119元。（季志翔攝）

根據市調公司Kantar數據顯示，去年台灣咖哩塊市值為5.6億元，比前年增8%，其中，市占超過3成的全聯是全通路冠軍，為了讓主力的家庭客層可簡易料理，首次在春季推出「亞洲咖哩祭」，明起（7日）至20日集合日、台、韓、泰21款咖哩，包括首次引進泰國皇室欽點的藍象與獨家的韓國「咖哩女王」都是5折起。

全聯從冬天吃鍋物帶動生鮮成長25％獲得構想，希望藉由春天推咖哩、夏天推飲料、秋天推烤肉、冬天推鍋物營造賣場的季節感。去年全聯咖哩塊業績較前年成長超過3成，是整體市場成長率的3倍，主因在於結合生鮮做關連性購買，並透過賣場刊物及布置提升咖哩的美味及即食性。全聯營運長蔡篤昌表示日本咖哩塊一年市值約150億元，是台灣的30倍，可見成長空間超大。

目前全聯銷售的咖哩塊中，日系咖哩品項和業績占7成，前3名是日式House好侍、S&B愛思與台灣的益壽多。市占冠軍的House在熱銷商品前5名中占4席，佛蒙特咖哩的甜味、中辣和辣味排前3名、爪哇咖哩-中辣第5名，S&B金牌咖哩-甜味是第4名，甜味明顯最討喜。

這次，21款商品每包價位30至245元不等。藍象最高價；台味、小規格的益壽多速食咖哩最平價。預計有新品和優惠可提升近5成咖哩商品業績。

(中時)