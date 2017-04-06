民調：4成美國人謹慎上網 16％封住攝像頭

愈來愈多的使用者擔心網路安全問題，開始改變使用網路的習慣。（圖／美聯社）

美國情報部門提供給國會的機密報告指出，俄羅斯用駭客入侵民主黨總部電腦竊取機密資訊，並以此影響去年美國總統大選的選情。圖為外洩的機密調查報告。（圖／美聯社）

路透與易普索(Reuters/Ipsos)近期進行的民調顯示，自爆發俄國駭客入侵美國民主黨電郵事件後，有4成的美國民眾使用電郵時加倍謹慎，以避免被駭客竊取重要個人訊息。另有16%受訪者依臉書創辦人祖克柏格與FBI局長的建議，將手提電腦的攝像頭貼上膠帶。

根據路透報導，這項在3月11-20日所進行的調查顯示，從去年總統大選期間民主黨伺服器遭駭客入侵事件爆發後，有相當數量的美國人改變了他們在網路上互動的方式。其中更有45%的受訪者表示，他們在這次事件之後立即變更了網路密碼。

美國的情報部門相信，俄羅斯主導了這次駭客攻擊事件，洩露了讓民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓極為難堪的關鍵資訊，以助川普勝選。民主黨機密被駭並遭維基解密(WikiLeaks)公佈後，也導致了該黨全國委員會主席舒茲去職。俄羅斯對於美國情報部門的指控則全盤否認。

對網路及電子郵件產生疑慮的民眾並沒有黨派之分，43%的民主黨人與40%的共和黨人都表示，民主黨電郵被駭之後，他們更加謹慎使用個人電子郵件。一位67歲的退休教師就表示，這次事件讓你懷疑網路極不安全，個人隱私完全沒有保障。

雖然明知數位化的個人隱私容易遭竊，過去幾個月卻僅僅只有少部分使用者加強他們的網路安全措施。有5%的成年受訪者表示，他們已開始使用較安全的網路軟體如Signal, WhatsApp 或是Wickr.

有16%的受訪者表示，他們在手提電腦的內建攝像頭貼上膠帶防止被偷窺，而此一舉動是基於臉書創辦人祖克柏格(Mark Zuckerberg)與美國聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)的建議。

報導說，有21%受訪者表示他們會關掉瀏覽器的定位功能，17%受訪者會更換他們在社群媒體如臉書與推特的名字，10%的受訪者在不用智慧電視或其他類似有網路連結的電子裝置時，乾脆直接拔掉電源線。

路透說，這次的調查只在美國50個州以英文進行網路民調，受訪成年人有效樣本為3307個，準確性信心區間為2個百分點。

(中時電子報)