《東北歷史地理》出版 填補研究空白

據中新網報導，由黑龍江出版集團所屬黑龍江人民出版社出版的《東北歷史地理》已正式出版，該書系統性研究遠古時代至明清時期東北歷代民族分佈、遷徙、活動範圍伸縮、民族建置和東北歷代行政區建置變遷，填補相關歷史地理學基礎建設的空白，並對有助於維護中國國家主權和領土完整性，與提高中國外交話語權。

據悉，《東北歷史地理》分4卷，共計160萬字，歷經30多年撰寫而完成。

該書前2卷於1989年出版，對於研究中國東北地區邊疆史地學術研究，具備推動作用，獲得學術界高度評價。但在當時受限於當時學術條件的限制，前二卷的研究止於唐代，對遼、金、元、明、清等重要歷史時期沒有展開論述，過去學術界研究唐代之後的東北歷史地理，僅能透過一些較零散的史料和論文。

本次出版的全4卷《東北歷史地理》充分利用歷史文獻和近期考古成果，貫串遠古時代到明清時期的東北地理研究，再次得到學術界的廣泛好評。

上海復旦大學歷史地理研究所教授王文楚表示，該書史料翔實，論證嚴謹，「文獻記載和考古資料二者相互結合補充印證，使論證建立在可靠的基礎上，以臻結論正確，發前人所未發，具有重要的科學價值」。

上海復旦大學歷史地理研究所教授鄒逸麟教授則指出，該書的出版，「無論從發展中國邊疆史地學科，還是加強鞏固和發展多民族統一國家的理論上，皆具有重大的學術和政治意義」。

(旺報)