掏空亞太電信 王又曾妻小判賠263億
國內史上最大經濟犯罪的力霸東森掏空案，王又曾、王金世英夫妻落跑美國，卻禍及子女各遭判刑確定入監，其中亞太固網求償部分，高院今判決已死亡的王又曾、妻子王金世英及子女等12人須賠償目前已轉為亞太電信的亞太固網263億多元。
至於王令麟部分，法院認為王又曾等人濫用掏空亞太固網，但查無積極證據證明他有參與此部分的犯罪，不能以家族犯行來作為不利王令麟的論斷，刑事部分判決王令麟無罪定讞，民事部分，亞太對王令麟請求權超過2年時效，被駁回聲請。
力霸東森掏空案，王又曾與7名子女借由製作不實報表，違法超貸掏空公司近新台幣500億元資產，王又曾有8名子女，除王令甫未捲入弊案，其餘7人都涉案被判刑1年到11年6月不等，其中5人分別入獄服刑後都獲假釋。
民事部分，受害的投資人提起多件訴訟，其中亞太部分，高院認定王又曾指示妻子、子女等人以虛設公司等手法掏空公司，今判王又曾妻子王金世英及王令台、王令一、王令楣、王令僑等4名子女，須和集團幹部郭立力等共12人連帶賠償亞太電信263億餘元，全案可上訴。
雖然高院判決亞太勝訴，但王又曾已死亡、王金世英滯美不歸，王令台、王令僑、王令一、王家幹部郭立力等4人已被法院裁定破產，就算未來判決定讞，亞太要討回被掏空的263億元，仍是難上加難。
(中時)
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