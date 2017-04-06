根據華爾街日報報導，上月推動健改法案受挫的川普政府，正企圖在稅改立法上採取主導地位，為日後的稅改政策奠定更穩固的基礎。

儘管白宮力拼稅改決心堅定，但迄今白宮顧問不論對於稅改架構或是在國會籌組聯盟的策略，卻不見任何共識產生。川普政府還積極對民主黨進行遊說，希望爭取他們對稅改案的支持，但兩黨面臨的歧異過深，短期間似乎難以消除。

(工商)