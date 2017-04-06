亞銀：中國經濟持續減速 印度加速

亞洲開發銀行(ADB)週四發布報告指出，開發中亞洲國家將在今明兩年推升全球經濟成長，不過它也警告來自美歐不確定性將使該區面臨風險升高。另外報告還預測中國經濟成長未來兩年將持續減緩，但印度則是不斷加速。

亞銀在「2017年亞洲發展展望」報告中預測開發中亞洲國家在今年經濟成長率為5.7％，與前次估值不變，至於2018年也為5.7％。

(工商)