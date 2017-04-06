偽造文書省子女勞健保費 罰繳32萬

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國防部主計局前局長陳麒中將妻子卓女，為省勞健保費，經由軍品供應商敏昌負責人黃玲齡協助，將自己與3名子女掛名在敏昌名下投保勞、健保，涉嫌偽造文書，事件因新北地檢署偵辦國軍戰車履帶採購弊案，意外曝光。

卓女認罪坦承犯行，檢方去年底給予卓女緩起訴處分，但須簽立悔過書，及支付國庫25萬元，高檢署發回再議。新北地檢署調查後，今仍做出緩起訴處分，但將卓女須支付國庫的金額提升至32萬元。

(中時)