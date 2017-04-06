「小樂」吳思賢演深情戲出招　自誇：我才是極品！

吳思賢深情守候邵雨薇。（圖／三立提供）

吳思賢深情守候邵雨薇。（圖／三立提供）

吳思賢深情守候邵雨薇。（圖／三立提供）

吳思賢深情守候邵雨薇。（三立）

吳思賢登華流雜誌封面。（華流提供）

「小樂」吳思賢從演出《料理高校生》中的小屁孩王邁致演技就受到矚目，最近在三立、東森熱播中的週五華劇《極品絕配》中演出的阿威，改走暖男「雞排王子」路線，深情守候邵雨薇讓女粉心疼。本週《極品絕配》播出內容中，阿威不再等待，終於要向熟男大叔霍廷恩（吳慷仁飾）出招了，吳思賢笑說：「看完本週劇情，大家一定會認為我是『極品阿威』！」人氣高漲的他，也成為四月份的《華流》雜誌封面人物。

劇中阿威對愛情退讓，吳思賢現實生活中的感情態度則不太一樣，他說：「這點跟我就很不像！阿威的人太好了！我做不到這樣！我沒有辦法看到喜歡的人就這樣被帶走，我是會主動出擊的。」他坦言，在愛情中他是有些大男人，例如交女友和對方出國玩，他會將行程全照自己的意思安排好，並且不允許行程被打亂，吳思賢說：「我剛認識一個女生時就會觀察；我比較不會交往很有主見的那種女生。」而溫柔貼心的女孩，才是小樂的心儀首選，因為可以滿足他的「大男人」心態。

吳思賢雖然有些大男人，但與他合作的邵雨薇卻覺得兩人都有孩子心，所以超合得來，邵雨薇覺得他很自信，演技很放鬆、有自己想法，但她爆料說：「小樂真的很愛我！」這一說讓吳思賢嚇到，邵雨薇急忙解釋說：「那種愛是愛鬧、愛抓我的小毛病，像他就專愛偷拍我睡覺和偷吃東西！」她形容吳思賢根本就是風紀股長。

吳思賢表示，他與年紀相仿的邵雨薇是一拍即合。兩人的好交情，不只常在臉書上隔空放話或吐嘈，還愛拍惡作劇影片，他說：「其實我們滿多個性相像的地方，所以很多話題都聊得來，我相信我們拍完戲之後，應該還是會繼續當好朋友。」小樂還說邵雨薇和他一樣有潔癖，才一講完又笑說：「但我也沒去過她家啦，說不定她家很髒！」

(中時)