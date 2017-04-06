「小樂」吳思賢演深情戲出招 自誇：我才是極品！
「小樂」吳思賢從演出《料理高校生》中的小屁孩王邁致演技就受到矚目，最近在三立、東森熱播中的週五華劇《極品絕配》中演出的阿威，改走暖男「雞排王子」路線，深情守候邵雨薇讓女粉心疼。本週《極品絕配》播出內容中，阿威不再等待，終於要向熟男大叔霍廷恩（吳慷仁飾）出招了，吳思賢笑說：「看完本週劇情，大家一定會認為我是『極品阿威』！」人氣高漲的他，也成為四月份的《華流》雜誌封面人物。
劇中阿威對愛情退讓，吳思賢現實生活中的感情態度則不太一樣，他說：「這點跟我就很不像！阿威的人太好了！我做不到這樣！我沒有辦法看到喜歡的人就這樣被帶走，我是會主動出擊的。」他坦言，在愛情中他是有些大男人，例如交女友和對方出國玩，他會將行程全照自己的意思安排好，並且不允許行程被打亂，吳思賢說：「我剛認識一個女生時就會觀察；我比較不會交往很有主見的那種女生。」而溫柔貼心的女孩，才是小樂的心儀首選，因為可以滿足他的「大男人」心態。
吳思賢雖然有些大男人，但與他合作的邵雨薇卻覺得兩人都有孩子心，所以超合得來，邵雨薇覺得他很自信，演技很放鬆、有自己想法，但她爆料說：「小樂真的很愛我！」這一說讓吳思賢嚇到，邵雨薇急忙解釋說：「那種愛是愛鬧、愛抓我的小毛病，像他就專愛偷拍我睡覺和偷吃東西！」她形容吳思賢根本就是風紀股長。
吳思賢表示，他與年紀相仿的邵雨薇是一拍即合。兩人的好交情，不只常在臉書上隔空放話或吐嘈，還愛拍惡作劇影片，他說：「其實我們滿多個性相像的地方，所以很多話題都聊得來，我相信我們拍完戲之後，應該還是會繼續當好朋友。」小樂還說邵雨薇和他一樣有潔癖，才一講完又笑說：「但我也沒去過她家啦，說不定她家很髒！」
(中時)
關鍵字：吳思賢
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。