退休化身不老警師 樹林勇警經驗傳承不間斷

小隊長曾金山退休後擔任不老警師。（葉書宏翻攝）

小隊長曾金山退休後擔任不老警師。（葉書宏翻攝）

小隊長曾金山今年3月1日推休，褪下代表榮譽的警察制服，曾退而不休，念茲在茲對社會治安的關懷。新北市樹林警分局長蘇永芳為了不讓這寶貴經驗的人才流失，於退休之際立刻邀請其加入「不老警師」的行列，曾亦允諾將畢生所學奉獻於樹林。

曾金山最令人印象深刻的莫過於民國99年2月份，在樹林區查緝毒品遭遇歹徒抵抗，而與歹徒發生多達30多槍的槍戰，同年9月於新莊區查緝毒品，又與歹徒發生激烈槍戰，曾於槍林彈雨中，成功逮捕犯嫌，完成艱鉅的任務。

分局長為了補足年輕警察同仁實務經驗的不足，又不忍曾小隊長豐富的經驗隨著退休而消逝，讓30逾年的警察經驗得以傳承，今（6）日下午特別邀請曾小隊長回到分局分享自身的經驗，除了能將一生從警經驗傳承給所有現職同仁，更冀望代表樹林警魂的火炬能一直熊熊的流傳下去。

蘇永芳指出，基層員警年輕化已經是多年來存在的現象，對於剛進入警察工作的年輕同仁，繁重的工作確實容易讓他們覺得千頭萬緒，無所適從，希望藉由不老警師的經驗傳承，經由聊天對談的方式，期望使年輕同仁對於警察工作的內涵及工作重點能有更深一層的認識。

期盼有效提升執勤技巧、服務品質及增進行政效能，讓民眾感受維護治安及為民服務的用心，為美麗新北市建構更為優質的治安環境。

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(中時)