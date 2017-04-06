陸《建軍大業》囊括兩岸男神 霍建華、劉燁分庭抗禮
為慶祝大陸解放軍90周年慶的電影《建軍大業》預定8月1日上映。該片是大陸電影圈「建國三部曲」的最後一部，《建國大業》、《建黨偉業》已分別在2009年及2011年上映。
《建軍大業》劇組今天（6日）釋出新劇照，囊括兩岸三地當紅小生，包括金馬影帝張涵予扮演「杜月笙」、劉燁詮釋「毛澤東」，台灣「男神」霍建華則飾演「蔣介石」。
其它參與演出的男星，還包括台灣「男神」楊祐寧、鄭元暢，大陸「小鮮肉」董子健、張藝興、馬天宇、余少群、釋小龍、韓庚、歐豪、劉昊然，以及實力派演員朱亞文、王慶祥等人。
在這部陽剛味十足的電影中，也有不少女星點綴，例如民初最有名的宋家姊妹，是由張天愛、宋佳分飾「宋美齡」與「宋慶齡」；至於金馬影后周冬雨則扮演曾掩護周恩來到香港養病的神祕少奶奶「范桂霞」。
(旺報)
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