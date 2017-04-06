F-15要退役？ 不!是F-22最佳搭擋

F-15是4代戰機中的最強，F-22為5代戰機中的最強，兩種戰機的混合編隊達到驚人的效果。(圖/美國空軍)

前陣子美國國會有個構想，打算將美國空軍現有的F-15C/D空優戰機提早封存或是退役，以節省預算，不過F-15C/D 戰機則在最近的空戰演習中證明自己實力寶刀未老。在2017年1月，在佛羅里達州艾林格空軍基地 Eglin AFB, Florida.進行大規模的空戰演習，過程中F-15C與F-22A混合編組做為隊友，結果取得極佳的成績。

美國國家利益雜誌(National Interest)報導，上個月美國眾議會國防委員會出現提案，希望由單引擎、操作成本較低並且多功能的F-16C，全面取代只有防空作戰能力的F-15C戰機，以節約國防成本，但是美國空軍作戰司令哈伯特「霍克」克里斯(Gen. Herbert “Hawk” Carlisle)認為此舉並不可行，因為美國空軍現役的純空優戰機F-22A數量不足，仍然需要一定數量的純空優戰機維持防空安全，因此F-15C雖然不具匿蹤功能，但是龐大的載彈量與高空高速性能，使它擔任F-22A的最佳搭檔，這種組合還會持續下去。

克里斯將軍所言不虛，在2017年1月在艾林格空軍基地的「武器系統評估計劃」(WSEP)，又叫 「作戰弓射手 」(Combat Archer)演習中，4架F-15C鷲鷹戰機與4架F-22A猛禽戰機組成「藍隊」，與來自各方的假想敵戰鬥機的「紅隊」進行對抗，結果「藍隊」取得擊落41架「紅隊」的驚人成果，而自己只損失1架。

WSEP演習是相當貼近實戰的，戰鬥機會真掛上各類飛彈與機炮，以體驗攜帶武裝時飛機實際感受的狀況，只是飛彈不裝彈頭，機砲不開保險。但是也經歷非常多次的靶機實彈演習，包括MQM-107D靶機，以及QF-4、QF-16等。因此，來自整個演習期間，F-15C鷲鷹戰機群，總共耗用了14,661發20公釐砲彈和17枚飛彈，可見演習的規模。

參與演習的威廉．波登(William Bladen)上校說：「我們在演習的最後一天，進行一場嚴苛的作戰條件，我們8架藍隊戰機，向14架紅隊戰機發起挑戰，而且「紅隊」可以在被擊落之後，用脫離戰區『復活』的方式重回戰鬥，結果我們成功擊落了41架紅隊，只損失1架。雖然成績相當不錯，但我們仍然要檢討：如何在作戰中達到41：0的可能。」

能達到如此驚人的成績，與配有主動相陣雷達的匿蹤F-22A戰機，與非匿蹤但是高空高速性能極佳，也配有主動相陣雷達的F-15C，進行良好的分工合作，完成「前代最強戰機F-15」與「當代最強戰機F-22」的超級組合。

(中時電子報)