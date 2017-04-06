媒體搞錯交通部長名字 葉匡時直呼：太扯！

圖為前交通部長葉匡時。(資料照片 陳怡誠攝)

前交通部長葉匡時臉書PO文稱，「記者太扯，居然仍把我作交通部長」。（擷自葉匡時臉書）

媒體發布出錯的新聞內容。（擷自葉匡時臉書）

交通部長日前拋出郵差兼長照話題，引起外界一陣熱議，但媒體不察，卻將馮京當馬涼，將部長名字賀陳旦寫成葉匡時，引來這位前前任交通部長直呼：「太扯！」不過，有網友開玩笑說，記者一定很愛他，所以忘不了他！

前交通部長葉匡時今（6）日在臉書PO文稱，「記者太扯，居然仍把我作交通部長。郵差兼長照是賀陳旦部長創意，敝人不敢掠美。」並附上出錯的新聞畫面。

現任長風文教基金會執行長的葉匡時，其實是在104年1月去職，未料離開位子2年餘，還有記者搞錯，網友紛紛留言，「大概是心裡只有葉部長」，又說他的「精神常在、德政常存」。前環保署長魏國彥也稱他是「永遠的葉部長」；出版界名人沈雲驄則說「反正只要是鬼點子一定是你的...」。

媒體雖然出了糗，稍後也作了更正，倒是此事意外顯示葉匡時仍是個具有影響力的政治人物。

(中時電子報)